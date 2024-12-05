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«Должны Украине миллиарды долларов»: Гашек о влиянии спорта на политику

Гашек заявил, что НХЛ и другие лиги и федерации должны Украине миллиарды

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший чешский голкипер Доминик Гашек на странице в социальной сети после своего выступления на конференции в Киеве, посвященной влиянию спорта на события в мире, заявил, что международные спортивные федерации, в том числе и Национальная хоккейная лига (НХЛ), пропагандируют СВО.

«Эти лиги и федерации имеют большую долю влияния и несут ответственность. Поэтому эти лиги и федерации должны выплатить Украине сотни миллиардов долларов. В то же время я предложил программу, которая может остановить эту огромную рекламу российской СВО и спасти тысячи, а точнее, во много раз больше человеческих жизней», — написал Гашек.

Гашек не раз подвергал критике руководство Национальной хоккейной лиги за то, что оно не запретило российским хоккеистам выступать в своем турнире после начала СВО. Сам Гашек на протяжении одного сезона в своей карьере защищал цвета московского «Спартака».

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее Дмитрий Губерниев обвинил чешского вратаря Гашека в маразме.

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