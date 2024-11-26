Журналист Губерниев обвинил чешского вратаря Гашека в маразме

Российский журналист Дмитрий Губерниев ответил чешскому хоккейному вратарю Доминику Гашеку, который раскритиковал идею клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус» устроить «Вечер русского наследия», передает «ВсеПроСпорт».

«Обидно за великого спортсмена, потому что там уже чувство величия переходит в маразм. Он думает, что он председатель земного шара? Надо поспокойнее быть», — сказал Губерниев.

Также Губерниев выразил надежду на то, что деньги, которые Гашек заработал в России, он перевел на благотворительность.

Гашек выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за московский «Спартак» с 2010 по 2011 год.

Гашек не раз подвергал критике руководство Национальной хоккейной лиги за то, что оно не запретило российским хоккеистам выступать в своем турнире после начала СВО. Сам Гашек на протяжении одного сезона в своей карьере защищал цвета московского «Спартака».

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее чешский комментатор раскритиковал Гашека за слова о россиянах в НХЛ.