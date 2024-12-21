Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Хоккеисты «Динамо» не могут вылететь из аэропорта Казани из-за ограничений на работу аэропорта

Хоккеисты минского «Динамо» не могут вылететь из аэропорта Казани
close
«Хоккей без зрителей»" class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «Хоккей без зрителей»

Хоккеисты минского «Динамо» не могут вылететь из аэропорта Казани из-за того, что на работу казанского аэропорта были введены ограничения, передает «Матч ТВ».

«На данный момент в Казани неблагоприятная обстановка для полетов. Расписание было составлено с запасом. Все в штатном режиме. Ждем, как дальше будет развиваться ситуация», — заявили в пресс-службе «Динамо».

21 декабря Казань подверглась атаке украинских дронов. Всего в столице Татарстана зафиксировали восемь прилетов БПЛА, шесть из которых пришлись на жилые дома.

В частности, два летательных аппарата врезались в 37-этажный жилой комплекс (ЖК) «Лазурные небеса». После этого на верхних этажах здания начался пожар, и жильцам пришлось эвакуироваться.

Ранее защитник «Металлурга» Владислав Еременко получил тяжелую травму и находится в реанимации.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами