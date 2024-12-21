Хоккеисты «Динамо» не могут вылететь из аэропорта Казани из-за ограничений на работу аэропорта

Хоккеисты минского «Динамо» не могут вылететь из аэропорта Казани

Хоккеисты минского «Динамо» не могут вылететь из аэропорта Казани из-за того, что на работу казанского аэропорта были введены ограничения, передает «Матч ТВ».

«На данный момент в Казани неблагоприятная обстановка для полетов. Расписание было составлено с запасом. Все в штатном режиме. Ждем, как дальше будет развиваться ситуация», — заявили в пресс-службе «Динамо».

21 декабря Казань подверглась атаке украинских дронов. Всего в столице Татарстана зафиксировали восемь прилетов БПЛА, шесть из которых пришлись на жилые дома.

В частности, два летательных аппарата врезались в 37-этажный жилой комплекс (ЖК) «Лазурные небеса». После этого на верхних этажах здания начался пожар, и жильцам пришлось эвакуироваться.

Ранее защитник «Металлурга» Владислав Еременко получил тяжелую травму и находится в реанимации.