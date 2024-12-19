В КХЛ хоккеист попал в реанимацию после тяжелой травмы

Защитник магнитогорского «Металлурга» Владислав Еременко был прооперирован после того, как получил серьезную травму, и находится в реанимационном отделении. Слова главного тренера команды Андрея Разина приводит ТАСС.

«У него сложный перелом бедра со смещением. Сегодня в Магнитогорске ему сделали операцию. Он ещё лежит в реанимации, по срокам восстановления пока говорить сложно», — заявил Разин.

18 декабря «Металлург» встречался с «Автомобилистом». Встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу магнитогорцев. В начале третьего периода матча Еременко столкнулся с бортом, упав на лёд после контакта с нападающим «Автомобилиста» Андреем Обидиным. Хоккеист покинул лед на носилках, а судьи не зафиксировали нарушения правил в этом эпизоде.

В сентябре серьезную травму получил форвард «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин.

Еременко провел 33 матча в сезоне-2024/25, набрав семь (3+4) очков. Также он принимал участие в Кубке Первого канала в составе сборной Белоруссии.

«Металлург» является действующим чемпионом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее «Россия 25» выиграла Кубок Первого канала.