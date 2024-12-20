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«Семья всегда в приоритете»: в сети появилось посмертное интервью баскетболиста Тиммы

Баскетболист Тимма назвал семью главным приоритетом в жизни в посмертном интервью
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Global Look Press

Баскетболист Яннис Тимма назвал семью главным приоритетом в жизни. Об этом он рассказал в посмертном интервью на YouTube-канале Buy Smart.

«Для меня семья всегда в приоритете. Это было всегда у меня, и так 100% будет до последнего момента моей жизни. Даже когда я еду в команду какую-то, она становится моей семьей. Ты с этими людьми тренируешься, ездишь, переезжаешь», — заявлял Тимма.

В ночь на 17 декабря в СМИ появилась информация, что тело Тиммы нашли в одном из отелей Москвы.

16 декабря баскетболист поздравил свою бывшую супругу — певицу Анну Седокову — с днем рождения.

Седокова и Тимма были женаты с 2020 года. В октябре 2024 года стало известно, что пара подала на развод, а в декабре брак был официально расторгнут. В России 32-летний спортсмен также выступал за «Зенит», который также уже выразил свои соболезнования, и «Химки» с 2015 по 2021 год. В 2024 году спортсмен присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.

Ранее стало известно, какой подарок отправил Тимма Седоковой перед кончиной.

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