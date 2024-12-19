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Назван лучший плеймейкер 2024 года

Беллингем признан плеймейкером года по версии IFFHS
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Lee Smith/Reuters

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала английского полузащитника «Реала» Джуда Беллингема плеймейкером года.

В пятерке лучших также оказались хавбек английского «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне, завершивший карьеру немец Тони Кроос, Джамал Мусиала из «Баварии» и аргентинец Лионель Месси из «Интер Майами».

17 декабря стал известен лучший игрок текущего года.

В турнирной таблице национального первенства «Реал» занимает третью позицию, набрав 37 очков. «Королевский клуб» на один балл отстает от каталонской «Барселоны» и мадридского «Атлетико». Стоит отметить, что «Реал» и «Атлетико» провели по 17 игр, а «Барселона» — 18.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее стали известны результаты жеребьевки европейского отбора ЧМ — 2026.

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