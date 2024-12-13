Стали известны результаты жеребьевки европейского отбора ЧМ — 2026

В Цюрихе состоялась жеребьевка европейского отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года.

Некоторые группы будут сформированы по итогам матчей Лиги наций.

Группа A: победитель Германия/Италия, Словакия, Северная Ирландия, Люксембург

Группа B: Швейцария, Швеция, Словения, Косово

Группа C: проигравший Португалия/Дания, Греция, Шотландия, Белоруссия

Группа D: победитель Франция/Хорватия, Украина, Исландия, Азербайджан

Группа E: победитель Испания/Нидерланды, Турция, Грузия, Болгария

Группа F: победитель Португалия/Дания, Венгрия, Ирландия, Армения

Группа G: проигравший Испания/Нидерланды, Польша, Финляндия, Литва, Мальта

Группа H: Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр, Сан-Марино

Группа I: проигравший Германия/Италия, Норвегия, Израиль, Эстония, Молдавия

Группа J: Бельгия, Уэльс, Македония, Казахстан, Лихтенштейн

Группа K: Англия, Сербия, Албания, Латвия, Андорра

Группа L: проигравший Франция/Хорватия, Чехия, Черногория, Фарерские острова, Гибралтар.

На чемпионат мира отберутся победители групп, а также четыре команды из рейтинга вторых мест. Еще четыре путевки будут разыграны в Лиге наций. Старт турнира — в марте 2025 года.

28 ноября стало известно, что сборную России не включили в число участников жеребьевки ЧМ-2026.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее появилась информация, что сборная России может сыграть на международном турнире.