Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стал известен новый спортивный директор «Спартака»

Карпов: новым спортивным директором «Спартака» станет Кагигао
close
Esteban Felix/AP

Новым спортивным директором московского «Спартака» должен в ближайшее время стать испанец Франсис Кагигао. Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист Иван Карпов.

Источник утверждает, что в ближайшее время 55-летний специалист, который сейчас работает в турецком «Галатасарае», согласует контракт с «красно-белыми».

10 ноября «Спартак» объявил об уходе из команды спортивного директора Томаша Амарала.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершит «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

В первом туре весенней части чемпионата «Спартак» сыграет с «Оренбургом». Встреча состоится 2 марта и начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее экс-игрок назвал лучшего российского футболиста 2024 года.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами