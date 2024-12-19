Стал известен новый спортивный директор «Спартака»

Новым спортивным директором московского «Спартака» должен в ближайшее время стать испанец Франсис Кагигао. Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист Иван Карпов.

Источник утверждает, что в ближайшее время 55-летний специалист, который сейчас работает в турецком «Галатасарае», согласует контракт с «красно-белыми».

10 ноября «Спартак» объявил об уходе из команды спортивного директора Томаша Амарала.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершит «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

В первом туре весенней части чемпионата «Спартак» сыграет с «Оренбургом». Встреча состоится 2 марта и начнется в 16:30 по московскому времени.

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