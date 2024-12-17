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Экс-игрок назвал лучшего российского футболиста 2024 года

Экс-футболист Деменко: в 2024 году мне больше всех понравился Батраков

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Dinamik/Wikipedia

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко назвал полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова лучшим российским футболистом 2024 года. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Мне больше всех понравился Батраков. Он молодой парень, очень быстро вписался в игру «Локомотива» и сейчас действительно является лидером команды. Вообще он является открытием чемпионата», — заявил Деменко.

Батраков провел в текущем чемпионате России 17 матчей, в которых забил десять мячей и отдал шесть результативных передач. В гонке бомбардиров он занимает второе место, уступая четыре гола костариканскому форварду Манфреду Угальде из «Спартака».

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершит «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее Батраков стал лауреатом ежегодной национальной премии «Первая пятерка».

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