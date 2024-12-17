«Динамо» расторгло контракт с канадским игроком

Московское «Динамо» расторгло контракт с канадским нападающим Эриком О'Деллом. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Хоккейный клуб «Динамо» Москва благодарит Эрика О'Делла за преданное отношение к делу и честный труд!» — говорится в заявлении «бело-голубых».

В России 34-летний канадец выступал с 2016 года. О'Делл играл за «Сочи», магнитогорский «Металлург» и «Сибирь», а в 2021-м году перешел в «Динамо».

В текущем сезоне хоккеист набрал шесть очков (2+4) в 14 матчах за московскую команду. В общей сложности в его активе 183 встречи за «Динамо» и 141 (65+76) балл за результативность.

Московский клуб занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с 47 очками после 35 проведенных встреч.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее хоккеист сборной России заявил, что у него проблемы с головой.