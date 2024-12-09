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Чемпиона «Формулы-1» отправили в Руанду за мат

Чемпион «Формулы-1» Ферстаппен поедет на общественные работы в Руанду за мат

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Global Look Press

Чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен отправлен на общественные работы в Руанду в качестве наказания за мат на пресс-конференции. Об этом сообщает De Telegraaf со ссылкой на пресс-службу Международной автомобильной федерации (FIA).

Ферстаппен позволил себе грубые выражения на пресс-конференции после Гран-при Сингапура. Чемпионский трофей «Формулы-1» ему вручат в столице Руанды Кигали. За время поездки ему предстоит поработать с молодыми гонщиками на бюджетном кросс-каре.

В последней гонке сезона, Гран-при Абу-Даби, Ферстаппен из «Ред Булла» после штрафа в 10 секунд из-за столкновения с австралийцем Оскаром Пиастри финишировал лишь шестым, однако это не помешало ему стать чемпионом мира в четвертый раз подряд.

Нидерландец также является рекордсменом по количеству побед в одном сезоне и по количеству выигранных подряд Гран-при «Формулы-1».

В общем зачете Ферстаппен набрал 437 очков. Вторым стал Норрис с 374 баллами, третьим — Шарль Леклер (356 очков). Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон занял седьмое место в общем зачете, в его активе 223 балла.

Ранее пилот «Макларена» выиграл последний этап Гран-при «Формулы-1» в сезоне — 2024.

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