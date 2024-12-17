Головин назвал лучшего игрока 2024 года

Капитан сборной России по футболу Александр Головин поставил завершившего карьеру Тони Крооса на первое место в голосовании за игрока года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает «Советский спорт».

В тройку лучших, по мнению россиянина, также вошли игроки мадридского «Реала» — француз Килиан Мбаппе и бразилец Винисиус Жуниор.

17 декабря ФИФА признала Винисиуса лучшим футболистом 2024 года.

В голосовании бразилец опередил одноклубников, Джуда Беллингема, Мбаппе, Дани Карвахаля и Федерико Вальверде, Родри и Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити», Лионеля Месси из «Интер Майами», Ламина Ямаля из «Барселоны», Флориана Вирца («Байер»), а также Крооса.

Лучшим вратарем года был признан голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес, лучшим тренером года — наставник «Реала» Карло Анчелотти. У женщин игроком года стала футболистка «Барселоны» и сборной Испании Айтана Бонмати, а тренером — англичанка Эмма Хейс, которая возглавляет «Челси» и сборную США.

Ранее Винисиус получил необычное предложение после поражения в «Золотом мяче».