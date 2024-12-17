Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Динамо» подписало нового вратаря

Вратаря Подъяпольского обменяли из «Лады» в «Динамо»

close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Московский хоккейный клуб «Динамо» в своем Telegram-канале объявил об обмене вратаря Владислава Подъяпольского из тольяттинской «Лады».

Соглашение с 29-летним голкипером подписано до конца сезона. Тольяттинский клуб получит денежную компенсацию за Подъяпольского.

Хоккеист выступал за «Ладу» с 2023 года. В нынешнем сезоне Подъяпольский пропускал 2,02 шайбы за игру при 94,1% бросков отраженных бросков. Ранее он играл за новокузнецкий «Металлург», «Ак Барс», «Северсталь» и СКА. Всего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) вратарь провел 333 встречи.

Московский клуб занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с 47 очками после 35 проведенных встреч.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее «Динамо» расторгло контракт с канадским игроком.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами