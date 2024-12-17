«Динамо» подписало нового вратаря

Московский хоккейный клуб «Динамо» в своем Telegram-канале объявил об обмене вратаря Владислава Подъяпольского из тольяттинской «Лады».

Соглашение с 29-летним голкипером подписано до конца сезона. Тольяттинский клуб получит денежную компенсацию за Подъяпольского.

Хоккеист выступал за «Ладу» с 2023 года. В нынешнем сезоне Подъяпольский пропускал 2,02 шайбы за игру при 94,1% бросков отраженных бросков. Ранее он играл за новокузнецкий «Металлург», «Ак Барс», «Северсталь» и СКА. Всего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) вратарь провел 333 встречи.

Московский клуб занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с 47 очками после 35 проведенных встреч.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее «Динамо» расторгло контракт с канадским игроком.