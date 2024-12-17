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Стало известно, куда может перейти российский игрок «Спартака»

Тренер армянского «Урарту» Гунько хотел бы видеть Игнатова в команде

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Михаил Голенков/РИА Новости

Главный тренер армянского футбольного клуба «Урарту» Дмитрий Гунько заявил, что хотел бы видеть в команде российского полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова. Его слова приводит Metaratings.

«Игнатов очень талантливый игрок, но никак не может раскрыть свои качества. Не понимаю, что ему мешает. Так или иначе, я хотел бы видеть такого качественного игрока в «Урарту», — заявил Гунько.

10 декабря сообщалось, что «Спартак» определился с будущим Игнатова в клубе.

24 ноября стало известно, что тренерский штаб во главе с Деяном Станковичем не рассчитывает на Игнатова и не станет препятствовать его потенциальной продаже.

В текущем сезоне россиянин вышел на поле в составе «Спартака» в девяти матчах и не отметился результативными действиями.

48-летний Гунько возглавляет «Урарту» с июня 2022 года. Под руководством россиянина команда сыграла 106 матчей, одержав 59 побед.

Ранее сообщалось, что «Спартак» зимой хочет расстаться с восемью футболистами.

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