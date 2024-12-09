«Спартак» зимой хочет расстаться с восемью футболистами

Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил о том, что московский «Спартак» в зимнее трансферное окно хочет расстаться с восемью футболистами.

Отмечается, что команду могут покинуть Хесус Медина, Михаил Игнатов, Антон Зиньковский, Александр Селихов, Шамар Николсон, Виллиан Жозе, Даниил Хлусевич и Миенти Абена.

Эти футболисты могут быть проданы или отданы в аренду.

В статусе лидера РПЛ первую часть чемпионата завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее комментатор Геннадий Орлов рассказал, что нужно «Спартаку» для чемпионства.