«Спартак» определился с будущим российского игрока

Московский «Спартак» не планирует продавать полузащитника команды Михаила Игнатова, однако хочет отдать его в аренду. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Источник также утверждает, что к 24-летнему игроку интерес проявляет «Ростов» и еще один клуб Российской премьер-лиги (РПЛ).

В текущем сезоне Игнатов вышел на поле в составе «Спартака» в девяти матчах и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб во главе с Деяном Станковичем не рассчитывает на Игнатова и не станет препятствовать его потенциальной продаже.

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершит «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее сообщалось, что «Спартак» зимой хочет расстаться с восемью футболистами.