«Спартак» может зимой продать российского полузащитника

Полузащитник Михаил Игнатов зимой может покинуть расположение московского «Спартака». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, тренерский штаб во главе с Деяном Станковичем не рассчитывает на 24-летнего игрока и не станет препятствовать его потенциальной продаже.

23 ноября «Спартак» разгромил «Локомотив». Встреча, которая прошла на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 5:2. Три мяча костариканец Манфред Угальде забил уже в первом тайме: на 10-й, 21-й и 34-й минутах. После перерыва «Локомотив» сократил разрыв до минимума усилиями Сергея Пиняева на 55-й и Жерзино Ньямси на 63-й минутах. На 73-й минуте Угальде оформил покер, а пятый мяч забил аргентинец Эсекьель Барко на 80-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После этой победы «Спартак» поднялся на четвертую позицию, обогнав московское «Динамо». В активе коллектива Деяна Станковича 31 очко после 16 встреч. «Локомотив» остался третьим с 34 баллами в активе.

Ранее капитан «Локомотива» назвал незаслуженной победу «Спартака» в дерби.