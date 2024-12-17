Один из исков Сафонова к бывшей супруге отклонили

Хорошевский районный суд города Москвы отклонил один из исков вратаря «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова к бывшей супруге Анастасии Казачек. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник утверждает, что суд рассматривал иск о признании суммами алиментов платежей, которые голкипер делал до установления юридических алиментных отношений, а также денежных средств, потраченных на ремонт квартиры после вынесения этого решения.

11 декабря сообщалось, что Сафонов подал пять исков к бывшей супруге.

10 декабря кассация оставила в силе решение по которому Сафонов должен платить на ребенка по 1/4 от своей зарплаты.

26 августа Московский городской суд оставил в силе решение Никулинского суда, согласно которому Сафонов обязан выплатить своей бывшей супруге 60 млн рублей — задолженность по алиментам на их общую дочь. Адвокаты Сафонова намерены обжаловать этот приговор. Заседание по этому вопросу будет проведено позднее.

«ПСЖ» купил Сафонова у «Краснодара» в межсезонье за 20 млн евро, его контракт с чемпионами Франции рассчитан до конца сезона-2028/29. 26 ноября голкипер был включен в стартовый состав парижской команды на матч Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией». Игра завершилась с результатом 0:1, однако Сафонов получил наивысшую оценку по версии Flashscore среди игроков команды после матча.

Ранее стала известна новая стоимость Сафонова.