Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов подал пять исков к бывшей супруге Анастасии Казачек, о чем она сообщила ТАСС.

Первый иск — о признании недействительным договора дарения квартиры своей дочери. Также иски поданы о порядке общения с ребенком, разделе имущества в виде автомобиля с детским креслом, об алиментах. Пятым был иск об определении места жительства дочери с ним и об освобождении его от уплаты алиментов, его уже рассмотрели и Сафонову в его удовлетворении отказали.

10 декабря кассация оставила в силе решение по которому Сафонов должен платить на ребенка по 1/4 от своей зарплаты.

26 августа Московский городской суд оставил в силе решение Никулинского суда, согласно которому Сафонов обязан выплатить своей бывшей супруге 60 млн рублей — задолженность по алиментам на их общую дочь. Адвокаты Сафонова намерены обжаловать этот приговор. Заседание по этому вопросу будет проведено позднее.

«ПСЖ» купил Сафонова у «Краснодара» в межсезонье за 20 млн евро, его контракт с чемпионами Франции рассчитан до конца сезона-2028/29. 26 ноября голкипер был включен в стартовый состав парижской команды на матч Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией». Игра завершилась с результатом 0:1, однако Сафонов получил наивысшую оценку по версии Flashscore среди игроков команды после матча.

Ранее в России объяснили, почему выросла стоимость Сафонова.