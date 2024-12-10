Сафонов проиграл суд за алименты бывшей жене

Российский голкипер парижского «ПСЖ» Матвей Сафонов окончательно проиграл один из судов своей бывшей супруге Анастасии Казачек. Об этом пишет Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, кассация оставила в силе решение по которому Сафонов должен платить на ребенка по 1/4 от своей зарплаты.

Дочь Майя родилась в браке Сафонова и Казачек в мае 2021 года. В том же году пара развелась.

26 августа Московский городской суд оставил в силе решение Никулинского суда, согласно которому Сафонов обязан выплатить своей бывшей супруге 60 млн рублей — задолженность по алиментам на их общую дочь. Адвокаты Сафонова намерены обжаловать этот приговор. Заседание по этому вопросу будет проведено позднее.

«ПСЖ» купил Сафонова у «Краснодара» в межсезонье за 20 млн евро, его контракт с чемпионами Франции рассчитан до конца сезона-2028/29. 26 ноября голкипер был включен в стартовый состав парижской команды на матч Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией». Игра завершилась с результатом 0:1, однако Сафонов получил наивысшую оценку по версии Flashscore среди игроков команды после матча.

Ранее стала известна новая стоимость вратаря Сафонова.