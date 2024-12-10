Стала известна новая стоимость вратаря Сафонова

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в список подорожавших игроков французской Лиги 1 по версии авторитетного интернет-портала Transfermarkt.

25-летний вратарь стал одним из двух игроков парижан, чья рыночная стоимость увеличилась. Сейчас Сафонов оценивается в €22 млн. Таким образом, он подорожал на €2 млн с прошлой публикации.

В текущем сезоне Сафонов провел за парижан шесть матчей во всех турнирах. В этих встречах он пропустил три мяча, в трех играх сохранив ворота в неприкосновенности.

«ПСЖ» купил Сафонова у «Краснодара» в межсезонье за €20 млн, его контракт с чемпионами Франции рассчитан до конца сезона-2028/29.

Французский клуб объявил о подписании Сафонова, который играл за «Краснодар», 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей.

Ранее Сафонов заявил, что не боится конкуренции с Доннаруммой.