Тело баскетболиста Тиммы нашли в хостеле в 3 км от дома Седоковой

Тело бывшего мужа певицы Анны Седоковой, баскетболиста Яниса Тиммы, нашли в хостеле, который располагается в трех километрах от ее дома. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По информации источника, отель — трехзвездочный, находится рядом с Экспоцентром. Номера в нем достаточно маленькие и скромные. Спортсмен снимал номер за пять тысяч рублей в сутки.

В ночь на 17 декабря в СМИ появилась информация, что тело Тиммы нашли в одном из отелей Москвы.

Накануне, 16 декабря, баскетболист поздравил свою бывшую супругу Седокову с днем рождения.

Седокова и Тимма были женаты с 2020 года. В октябре 2024 года стало известно, что пара подала на развод, а в декабре брак был официально расторгнут. В России 32-летний спортсмен выступал за петербургский «Зенит», «Химки» и УНИКС с 2015 по 2021 годы. В 2024 году спортсмен присоединился к баскетбольной команде «Алисон», которая участвует в турнире Media Basket.

В составе сборной Латвии Тимма стал бронзовым призером чемпионата Европы среди юниоров в 2010 году.

Ранее была названа причина ссор Седоковой и Тиммы.