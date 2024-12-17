«Понятно, какая волна на них обрушится»: экс-агент Тиммы пожелал терпения его близким

Бывший агент латвийского баскетболиста Яниса Тиммы в России Станислав Рыжов пожелал терпения близким спортсмена после новости о его кончине. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я запомнил его жизнерадостным, позитивным и на пике карьеры! Терпения всем близким, потому что, понятно, какая волна сейчас обрушится на них. Прежде всего желаю им сил с этим справиться», — сказал Рыжов.

В ночь на 17 декабря в СМИ появилась информация, что тело Тиммы нашли в одном из отелей Москвы.

Накануне, 16 декабря, баскетболист поздравил свою бывшую супругу — певицу Анну Седокову — с днем рождения.

Седокова и Тимма были женаты с 2020 года. В октябре 2024 года стало известно, что пара подала на развод, а в декабре брак был официально расторгнут. В России 32-летний спортсмен выступал за петербургский «Зенит», «Химки» УНИКС с 2015 по 2021 годы. В 2024 году спортсмен присоединился к баскетбольной команде «Алисон», которая участвует в турнире Media Basket.

В составе юниорской сборной Латвии Тимма стал бронзовым призером чемпионата Европы среди юниоров в 2010 году.

Ранее была названа причина ссор Седоковой и Тиммы.