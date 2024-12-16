Четырехкратную олимпийскую чемпионку в составе сборной СССР ввели в состояние медикаментозной комы

Четырехкратную олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам в составе сборной СССР Раису Сметанину ввели в состояние медикаментозной комы, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

Отмечается, что состояние Сметаниной не улучшается.

14 декабря представитель Федерации лыжных гонок Республики Коми Константин Собянин заявил, что четырехкратная чемпионка Олимпийских игр Сметанина находится в реанимации после инсульта. Позднее президент Федерации лыжных гонок Республики Коми Руслан Семенюк сообщил, что прославленная спортсменка подключена к аппарату ИВЛ. Брат спортсменки Федор Сметанин также рассказал, что у нее парализована часть тела.

Сметанина завоевала три золотые олимпийские награды в 1976 году, еще одну — в 1992. Также Сметанина является трехкратной чемпионкой мира. Всего на ее счету 26 наград чемпионатов мира и Олимпиад. Она является первой спортсменкой, которой удалось завоевать медали на пяти зимних Олимпиадах подряд.

Ранее Елена Вяльбе высказалась об инсульте Сметаниной.