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Агент Шестеркина объяснил рекордный контракт хоккеиста в истории

Агент Шестеркина о рекордном контракте: понимали, что найдем общий знаменатель

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Reuters

Агент Максим Моливер, представляющий интересы российского вратаря клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина, высказался о заключении рекордного вратарского контракта в истории лиги. Его слова приводит «Чемпионат».

«Общались все лето, получился позитивный диалог. Контракт включает в себя не только финансовую часть, а совокупность пунктов, которые подходили игроку. Было понимание, что в итоге придем к общему знаменателю с клубом», — заявил Моливер.

7 декабря Шестеркин стал самым высокооплачиваемым вратарем в истории НХЛ.

Игорю Шестеркину 28 лет, он играет за «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2019-го. Один раз он признавался лучшим вратарем регулярного чемпионата НХЛ и еще один раз был финалистом приза «Харт трофи», который получает самый ценный игрок регулярного чемпионата. Шестеркин стал олимпийским чемпионом в 2018 году, а также двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. В начале октября он первым в XXI веке сыграл на ноль в стартовой игре сезона за «Нью-Йорк».

Ранее был назван главный претендент на приз лучшему вратарю НХЛ.

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