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Россиянин установил уникальное достижение в матче НХЛ

Шестеркин первым в XXI веке сыграл на ноль в стартовой игре сезона за «Нью-Йорк»

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Алексей Куденко/РИА Новости

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал обладателем уникального достижения.

В стартовом матче НХЛ «Рейнджерс» обыграли «Питтсбург Пингвинз» со счетом 6:0. Шестеркин отразил все 29 бросков в этой встрече. Он также стал первым вратарем «Рейнджерс» в XXI веке, кому удалось оформить шат-аут в стартовой игре сезона.

Российский нападающий «Нью-Йорка» Артемий Панарин набрал в этой встрече два очка (0+2). Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин не сумел совершить результативных действий.

8 октября сообщалось о том, что Шестеркин отклонил предложение о новом контракте с «Нью-Йорк Рейнджерс» на восемь лет, по которому он мог стать самым высокооплачиваемым вратарем лиги.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз», в составе которого выступают три российских хоккеиста — вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов, нападающий Владимир Тарасенко. В финальной серии «пантеры» одолели «Эдмонтон Ойлерз», противостояние длилось максимальное количество матчей — семь.

Ранее четыре очка Ивана Барбашева помогли «Вегасу» победить «Колорадо» в НХЛ.

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