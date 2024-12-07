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Шестеркин станет самым высокооплачиваемым вратарем в истории НХЛ

Новый контракт сделал Шестеркина самым высокооплачиваемым вратарем в истории НХЛ

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Официальный сайт НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» договорился заключить новый контракт с российским вратарем Игорем Шестеркиным. Об этом в соцсети X написал аналитик телеканала ESPN Кевин Уикс.

Согласно его посту, речь идет о восьмилетнем контракте, который предполагает среднюю зарплату в диапазоне от $11,5 млн до $12 млн в год. Если это соглашение будет подписано, Шестеркин, который сейчас получает за сезон $5,67 млн, станет самым высокооплачиваемым голкипером в истории лиги. Прошлый рекорд среди вратарей установил голкипер «Монреаля» Кэри Прайс с зарплатой $10,5 млн за сезон.

Игорю Шестеркину 28 лет, он играет за «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2019-го. Один раз он признавался лучшим вратарем регулярного чемпионата НХЛ и еще один раз был финалистом приза «Харт трофи», который получает самый ценный игрок регулярного чемпионата. Шестеркин стал олимпийским чемпионом в 2018 году, а также двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. В начале октября он первым в XXI веке сыграл на ноль в стартовой игре сезона за «Нью-Йорк».

Ранее был назван главный претендент на приз лучшему вратарю НХЛ.

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