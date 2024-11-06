Назван главный претендент на приз лучшему вратарю НХЛ

Издание The Score опубликовало свою версию претендентов на приз лучшему вратарю сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) «Везина Трофи» по итогам первого месяца сезона.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин был назван главным претендентом на победу. На второй строчке топа расположился голкипер Коннор Хеллибак из «Виннипега», третьим стал страж ворот »Анахайма» Лукаш Достал.

В текущем сезоне Шестеркин провел за «Рейнджерс» девять матчей, в которых отразил 93,3% бросков.

Ранее он заявил о намерении стать самым высокооплачиваемым игроком в команде.

8 октября стало известно, что голкипер отклонил предложение клуба по новом контракту, согласно которому он должен был получать $11 млн в год. Это сделало бы его самым высокооплачиваемым вратарем лиги. Больше всех в этом амплуа сейчас получают голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс ($10,5 млн) и россиянин Сергей Бобровский, который выступает за «Флориду Пантерз» ($10 млн). Действующее соглашение Шестеркина с «Нью-Йорк Рейнджерс» с зарплатой $5,66 млн в год истекает в конце сезона-2024/25.

Ранее Шестеркин установил уникальное достижение в матче НХЛ.