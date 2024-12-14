Возвращение российского футболиста из Европы в РПЛ назвали шагом назад

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин критично отреагировал на информацию, согласно которой российский полузащитник испанского «Реал Сосьедада» Арсен Захарян может вернуться в московское «Динамо» на правах аренды. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Я думаю, что это шаг назад, но, если нет другого варианта, то нужно его использовать. А так, конечно, нужно ему играть, потому что без практики не будет прогресса. В сложившейся ситуации он пять раз подумает, что нужно делать», — сказал Булыкин.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в начале предыдущего сезона за 18 млн евро. В прошлом чемпионате Испании он выходил на поле в 29-ти матчах, отметившись одним забитым мячом и двумя голевыми передачами, а также провел еще одиннадцать встреч в остальных турнирах без результативных действий.

В текущем сезоне 21-летний полузащитник пока не выходил на поле, так как восстанавливается от перенесенной летом операции на правой лодыжке. При этом с октября футболист возобновил тренировки с командой.

Ранее в «Динамо» рассказали, примут ли назад своего футболиста из Испании.