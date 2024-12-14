Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Возвращение российского футболиста из Европы в РПЛ назвали шагом назад

Экс-игрок Булыкин назвал шагом назад возвращение Захаряна в «Динамо»

close
Global Look Press

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин критично отреагировал на информацию, согласно которой российский полузащитник испанского «Реал Сосьедада» Арсен Захарян может вернуться в московское «Динамо» на правах аренды. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Я думаю, что это шаг назад, но, если нет другого варианта, то нужно его использовать. А так, конечно, нужно ему играть, потому что без практики не будет прогресса. В сложившейся ситуации он пять раз подумает, что нужно делать», — сказал Булыкин.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в начале предыдущего сезона за 18 млн евро. В прошлом чемпионате Испании он выходил на поле в 29-ти матчах, отметившись одним забитым мячом и двумя голевыми передачами, а также провел еще одиннадцать встреч в остальных турнирах без результативных действий.

В текущем сезоне 21-летний полузащитник пока не выходил на поле, так как восстанавливается от перенесенной летом операции на правой лодыжке. При этом с октября футболист возобновил тренировки с командой.

Ранее в «Динамо» рассказали, примут ли назад своего футболиста из Испании.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами