Авербух поблагодарил Арзамасову за «бесконечное счастье»

Известный продюсер, серебряный призер Олимпийских игр — 2002 в танцах на льду Илья Авербух в интервью «Газете.Ru» признался, что очень счастлив быть отцом двоих маленьких детей вместе с супругой — актрисой Елизаветой Арзамасовой.

Старший сын Лев родился у пары 14 августа 2021 года, а младшая дочь Лия — 8 августа 2024-го.

«Конечно, это бесконечное счастье, когда в доме живет любовь. И я очень благодарен Лизе за это дыхание, которое есть в каждом дне. Мы вместе друг с другом, рядом с нами растут наши дети. Это одно большое слово — семья. И это большое счастье», — сказал Авербух.

Трехлетний Лев Авербух уже встал на коньки, а также впервые снялся в рекламном ролике, посвященном новогоднему спектаклю «Мама», который ставит его отец Илья Авербух по сказке «Волк и семеро козлят».

Арзамасова и Авербух объявили о том, что состоят в отношениях, летом 2020-го и сыграли свадьбу 20 декабря того же года.

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