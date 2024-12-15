Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Авербух поблагодарил Арзамасову за «бесконечное счастье»

Илья Авербух поблагодарил Елизавету Арзамасову за большое счастье

close
liza_arzamasova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Известный продюсер, серебряный призер Олимпийских игр — 2002 в танцах на льду Илья Авербух в интервью «Газете.Ru» признался, что очень счастлив быть отцом двоих маленьких детей вместе с супругой — актрисой Елизаветой Арзамасовой.

Старший сын Лев родился у пары 14 августа 2021 года, а младшая дочь Лия — 8 августа 2024-го.

«Конечно, это бесконечное счастье, когда в доме живет любовь. И я очень благодарен Лизе за это дыхание, которое есть в каждом дне. Мы вместе друг с другом, рядом с нами растут наши дети. Это одно большое слово — семья. И это большое счастье», — сказал Авербух.

Трехлетний Лев Авербух уже встал на коньки, а также впервые снялся в рекламном ролике, посвященном новогоднему спектаклю «Мама», который ставит его отец Илья Авербух по сказке «Волк и семеро козлят».

Арзамасова и Авербух объявили о том, что состоят в отношениях, летом 2020-го и сыграли свадьбу 20 декабря того же года.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что фигурное катание может обогнать по популярности футбол.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами