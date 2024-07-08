Ветеран «Спартака» рассказал о жизни после инсульта

Знаменитый советский футболист Юрий Гаврилов, легенда московского «Спартака», рассказал о состоянии своего здоровья.

«Сейчас в жару никуда не хожу, да и некуда. Мне специально звонили, предупреждали, чтобы поменьше на солнце появлялся. Чувствую себя лучше, чем раньше. Положительные сдвиги есть. Когда погода меняется, то и на здоровье отражается: появляется вялость, в сон клонит. Когда свежачок, прохладно — нормально себя чувствую», — цитирует Гаврилова Legalbet.

В мае прошлого года ветеран, которому в данный момент 71 год, был госпитализирован с инсультом. В составе московского «Спартака» Гаврилов провел 347 матчей, забив в них 115 мячей. Гаврилов всегда считался одним из самых умных и креативных отечественных полузащитников, умевших отдать обостряющую передачу любой сложности. В составе «Спартака» Гаврилов дважды выиграл чемпионат СССР и один раз был лучшим бомбардиром турнира. В активе футболиста также бронзовая медаль футбольного турнира московской Олимпиады-1980. Полузащитник выступал также за московские «Динамо», «Локомотив» и «Асмарал».

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