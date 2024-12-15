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На радио «Зенит» удалили интервью комментатора, заявившего о договорных матчах в России

На радио «Зенит» удалили интервью Орлова со словами про договорные матчи

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

На радио «Зенит» удалили интервью известного комментатора и телеведущего Геннадия Орлова, в котором он заявил о договорных матчах в российском футболе. Об этом пишет Sport24.

Интервью было опубликовано в официальном сообществе радио «Зенит» в социальной сети «ВКонтакте», однако теперь открыть публикацию невозможно, появляется надпись: «Видеозапись недоступна, так как была удалена».

«Чечня, Северная Осетия, Кабардино-Балкария. Там же все эти руководители, мэры — они любители футбола. Нередко они договаривались между собой. А тренеры только исполняли эту миссию», — сказал Орлов в интервью.

Позднее комментатор заявил, что его не так поняли, а ситуация с договорными матчами изменилась в начале 2000-х годов.

Связанный со взятками скандал возник 26 ноября, когда губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы.

Ранее Хосеп Гвардиола назвал главную проблему «Манчестер Сити».

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