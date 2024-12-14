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Российский комментатор о своих словах про договорные матчи: меня не так поняли

Комментатор Орлов о словах про договорные матчи: меня не так поняли

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Ирина Мотина/РИА Новости

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что его слова о договорных матчах в российском футболе были не так поняты, передает »Спорт-Экспресс».

«Коллеги-журналисты меня неправильно поняли. В нулевые годы ситуация изменилась. В нашем футболе появились иностранцы. Ну как можно было сказать легионеру: «Знаешь, вот этот матч ты не выигрывай»? — сказал Орлов.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы.

28 ноября в связи с этим заявлением состоялось внеурочное собрание РПЛ. Позднее Алаев заявил, что настроен решительно разобраться в коррупционном скандале, который возник вокруг судейского корпуса в российском футболе.

Ранее тренер Миодраг Божович:заявил, что в России ему казалось, что футболисты сдают матчи.

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