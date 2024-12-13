Российский комментатор заявил, что знает о договорных матчах в России

Российский комментатор Геннадий Орлов в эфире радио «Зенит» заявил, что точно знает о договорных матчах в России.

«Чеченя, Северная Осетия, Кабардино-Балкария. Там же все эти руководители, мэры — они любители футбола. Нередко они договаривались между собой. А тренеры только исполняли эту миссию», — сказал Орлов.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы.

28 ноября в связи с этим заявлением состоялось внеурочное собрание РПЛ. Позднее Алаев заявил, что настроен решительно разобраться в коррупционном скандале, который возник вокруг судейского корпуса в российском футболе.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил уверенность в том, что глава судей Павел Каманцев не причастен к коррупционному скандалу.

Ранее Каманцева опросили в МВД в рамках дела о коррупции.