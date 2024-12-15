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Спорт

Россия под руководством Ротенберга сражается с Казахстаном. LIVE

Хоккей. Кубок Первого канала. Россия 25 — Казахстан. ОНЛАЙН

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Алексей Даничев/РИА Новости
Сборная «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга встречается с Казахстаном в рамках Кубка Первого канала. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Кубок Первого канала. Кубок Первого канала
Матч не начался
15 декабря 14:00
Россия 25
0 : 0
Казахстан
Стадион «СКА Арена», Санкт-Петербург, Россия
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
13:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче Кубка Первого канала по хоккею сборная России 25 под руководством Романа Ротенберга встречается со сборной Казахстана.

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