Спорт
Россия под руководством Ротенберга сражается с Казахстаном. LIVE
Алексей Даничев/РИА Новости
Сборная «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга встречается с Казахстаном в рамках Кубка Первого канала. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Кубок Первого канала. Кубок Первого канала
Матч не начался
15 декабря 14:00
Стадион «СКА Арена», Санкт-Петербург, Россия
13:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче Кубка Первого канала по хоккею сборная России 25 под руководством Романа Ротенберга встречается со сборной Казахстана.
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