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Белорусский сенатор выразил недовольство судейством в матче с Россией

Белорусский сенатор Басков недоволен судейством в матче с Россией

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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший руководитель Федерации хоккея Республики Беларусь Дмитрий Басков выразил недовольство судейством в матче с командой «Россия 25» на Кубке Первого канала, передает пресс-служба Федерации хоккея Республики Беларусь (ФХРБ).

«Играли бы при другом судействе, расклад был бы совсем другим, как и счет на табло. Наша команда находится на хорошем уровне на данный момент. Эту планку из года в год мы будем только поднимать», — сказал Басков.

14 декабря «Россия 25» обыграла Белоруссию в рамках Кубка Первого канала. В начале второго периода россияне Илья Сафонов и Григорий Кузьмин забросили две шайбы за «Россию 25». В середине второй двадцатиминутки белорусы Андрей Стась, Вадим Мороз и Егор Бориков вывели свою сборную вперед, забросив три шайбы за 68 секунд. В третьем периоде Богдан Конюшков сравнял счет, а уже в овертайме Евгений Кузнецов установил окончательный счет матча.

Ранее хоккеист сборной России заявил, что у него проблемы с головой.

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