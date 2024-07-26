Россия отказалась ехать на Олимпиаду по киберспорту без флага

Российские кибератлеты готовы участвовать в первых Олимпийских киберспортивных играх только под национальным флагом и не будут выступать в нейтральном статусе. Об этом сообщили в Федерации компьютерного спорта России газете «Известия».

«Если нашу страну пригласят — мы с большим энтузиазмом поедем. Но выступить под нейтральным флагом мы не согласимся», — указано в сообщении.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ранее объявил о создании киберспортивных Олимпийских игр. Первое подобное мероприятие состоится в 2025 году в Саудовской Аравии. Точный список дисциплин и даты проведения будут объявлены позднее.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее на Олимпиаде в Париже столкнулись с двумя проблемами.