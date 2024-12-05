Российские пловцы получили нейтральный статус для выступления на чемпионате мира

Российская пловчиха Евгения Чикунова получила нейтральный статус для участия в чемпионате мира — 2024 на короткой воде. Информация об этом появилась на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (World Aquatics Integrity Unit, AQIU).

Помимо Чикуновой, нейтральный статус подтвержден для трехкратного призера чемпионатов мира Кирилла Пригоды, Ильи Бородина, Мирона Лифинцева и еще 22 пловцов.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде пройдет с 10 по 15 декабря в Будапеште.

20 ноября World Aquatics обновила правила по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе на соревнования. В этой версии не сказано, что норматив для участия на крупных стартах нужно выполнять за пределами России и Белоруссии, таким образом, чемпионат России был отборочным на мировое первенство.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Дмитрий Губерниев поддержал получение нейтрального статуса российскими пловцами.