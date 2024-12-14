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Россия выиграла золото в смешанной эстафете на чемпионате мира по плаванию

Сборная России выиграла золото в смешанной эстафете на ЧМ по плаванию

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Алексей Савченко/РИА Новости

Сборная России выиграла золотую медаль в смешанной эстафете 4 по 100 метров комплексом на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште.

За сборную России в заплыве приняли участие Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Клепикова.

В активе российских пловцов пять золотых и три серебряные медали на чемпионате мира.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит с 10 по 15 декабря в Будапеште. Нейтральный статус для участия в турнире был подтвержден у 27 российских пловцов. 11 декабря сборная России завоевала две золотые медали.

20 ноября Международная федерация плавания (World Aquatics) обновила правила по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе на соревнования. В этой версии не сказано, что норматив для участия на крупных стартах нужно выполнять за пределами России и Белоруссии, таким образом, чемпионат России был отборочным на мировое первенство.

Ранее российский пловец Илья Бородин выиграл золотую медаль чемпионата мира.

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