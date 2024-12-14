Российский пловец выиграл золото на чемпионате мира по плаванию

Российский пловец Илья Бородин выиграл золотую медаль на дистанции 400 метров комплексным плаванием на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште.

Российский пловец выиграл заплыв, показав результат 3 минуты 56,83 секунд.

На чемпионате мира 2024 года российские пловцы выиграли четыре золотые и 3 серебряные медали.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит с 10 по 15 декабря в Будапеште. Нейтральный статус для участия в турнире был подтвержден у 27 российских пловцов. 11 декабря сборная России завоевала две золотые медали.

20 ноября Международная федерация плавания (World Aquatics) обновила правила по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе на соревнования. В этой версии не сказано, что норматив для участия на крупных стартах нужно выполнять за пределами России и Белоруссии, таким образом, чемпионат России был отборочным на мировое первенство.

Ранее пловец Мирон Лифинцев стал трехкратным чемпионом мира на короткой воде.