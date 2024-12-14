Литовской атлетке, отстраненной за антироссийский лозунг, предложили изучить историю

Бывший министр спорта России Павел Колобков отреагировал на дисквалификацию литовской спортсменки Корнелии Дудайте с чемпионата мира по функциональному фитнесу за антироссийскую футболку и похвалил организаторов турнира за следование правилам. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Спортсменка должна участвовать на соревнованиях и думать о том, как их выиграть, а не о заявлениях. Значит, эта девочка — не спортсменка. Она, наверное, пропагандист. Для меня позиция наших бывших друзей странная. Она сама по себе глупая и смешная, девочке, наверное, стоит изучить еще и историю», — заявил Колобков.

close Körnelija Düdaitė

Спортсменка появилась на состязании в футболке с надписью «Сделаем Россию еще раз маленькой». На это обратил внимание отец российского атлета Карима Янчинова и обратился к организаторам мирового первенства с просьбой принять меры. Оргкомитет сначала потребовал у Дудайте сменить футболку, однако она отказалась, после чего была дисквалифицирована с турнира.

Сборная Литвы после ее отстранения решила отказаться от дальнейшего выступления.

Ранее в международной федерации извинились за указание России в карточках нейтральных спортсменов.