«Сделали из нее жертву»: в России оценили антироссийскую акцию атлетки из Литвы

Самир Янчинов, отец российского спортсмена Карима Янчинова, заявил, что лично сообщил организаторам чемпионата мира по функциональному фитнесу о литовской спортсменке Корнелии Дудайте, которая надела антироссийскую футболку. В комментарии РИА Новости он заявил, что интересы страны необходимо отстаивать.

«Такое чувство, что ее демарша и дисквалификацию на первенстве мира литовские и западные СМИ в целом только и ждали, сделали из нее жертву, такую бедненькую, невинную девочку, а большие дяди ее обидели», — заявил он.

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Спортсменка появилась на состязании в футболке с надписью «Сделаем Россию еще раз маленькой». На это обратил внимание отец Янчинова и обратился к организаторам мирового первенства с просьбой принять меры. Оргкомитет сначала потребовал у Дудайте сменить футболку, однако она отказалась, после чего была дисквалифицирована с турнира.

Сборная Литвы после ее отстранения решила отказаться от дальнейшего выступления.

Российские спортсмены выступают на чемпионате мира по функциональному фитнесу в нейтральном статусе.

Ранее Елена Вяльбе назвала несправедливым возвращение в Россию сменивших гражданство атлетов.