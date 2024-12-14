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«Сделали из нее жертву»: в России оценили антироссийскую акцию атлетки из Литвы

Отец россиянина Янчикова лично добился отстранения спортсменки из Литвы на ЧМ

Самир Янчинов, отец российского спортсмена Карима Янчинова, заявил, что лично сообщил организаторам чемпионата мира по функциональному фитнесу о литовской спортсменке Корнелии Дудайте, которая надела антироссийскую футболку. В комментарии РИА Новости он заявил, что интересы страны необходимо отстаивать.

«Такое чувство, что ее демарша и дисквалификацию на первенстве мира литовские и западные СМИ в целом только и ждали, сделали из нее жертву, такую бедненькую, невинную девочку, а большие дяди ее обидели», — заявил он.

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Спортсменка появилась на состязании в футболке с надписью «Сделаем Россию еще раз маленькой». На это обратил внимание отец Янчинова и обратился к организаторам мирового первенства с просьбой принять меры. Оргкомитет сначала потребовал у Дудайте сменить футболку, однако она отказалась, после чего была дисквалифицирована с турнира.

Сборная Литвы после ее отстранения решила отказаться от дальнейшего выступления.

Российские спортсмены выступают на чемпионате мира по функциональному фитнесу в нейтральном статусе.

Ранее Елена Вяльбе назвала несправедливым возвращение в Россию сменивших гражданство атлетов.

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