«Безумный»: Гашека призвали вернуть деньги, заработанные в России

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов подверг критике чешского голкипера Доминика Гашека за его высказывания против России, призвав его вернуть деньги, которые он заработал во время игры в московском «Спартаке». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Начать надо было с того, что он должен вернуть деньги, которые заработал в России. Все, что платили здесь, он должен вернуть, а уже потом предъявлять претензии. <...> Это уже игра без всяких правил! В остальном — очередной дешевый пиар чувака, которого уже подзабыли. Безумный человек, с ним все понятно», — заявил Фетисов.

5 декабря Гашек заявил, что Национальная хоккейная лига (НХЛ), Женская теннисная ассоциация (WTA), Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) должны выплатить Украине сотни миллиардов долларов.

Гашек не раз подвергал критике руководство Национальной хоккейной лиги за то, что оно не запретило российским хоккеистам выступать в своем турнире после начала СВО. Сам Гашек на протяжении одного сезона в своей карьере защищал цвета московского «Спартака».

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее Дмитрий Губерниев раскритиковал Гашека за слова об Украине.