Испанский тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо возглавит мадридский «Реал» после ухода Карло Анчелотти летом 2025 года. Об этом сообщает Vprognoze.ru со ссылкой на журналиста Флориана Плеттенберга.

Источник утверждает, что также Алонсо интересен английскому «Манчестер Сити», однако в его нынешнем клубе уверены, что испанец выберет «Реал». Также это повысит шансы на переход полузащитника Флориана Вирца в стан «сливочных».

В текущем сезоне чемпионата Германии «Байер» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 17 очков за 10 туров. В прошлом году коллектив впервые в своей истории стал чемпионом страны.

31 августа «Байер» проиграл в чемпионате впервые за 15 месяцев.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее «Зенит» проиграл клубу Моуринью в товарищеском матче.