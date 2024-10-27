В «Реале» недовольны главным тренером команды

Руководство мадридского «Реала» недовольно главным тренером команды Карло Анчелотти, уровень поддержки итальянского специалиста снизился за последние месяцы, передает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на Relevo.

В стане руководства «сливочных» есть авторитетные голоса, которые не разделяют некоторые решения специалиста. Некоторые руководители команды недовольны управлением молодыми талантами, особенно Ардой Гюлером.

«Барселона» обыграла «Реал» со счетом 4:0.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Во втором тайме счет открыл Роберт Левандовски. Через две минуты Левандовски оформил дубль. Ламин Ямаль и Рафинья в конце матча установили окончательный счет.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» идет на первом месте, имея в активе 30 очков. «Реал» идет на втором месте, имея в активе 24 балла. Замыкает тройку сильнейших «Вильярреал», набрав 21 балл.

Ранее футболист «Реала» Лука Модрич установил рекорд.