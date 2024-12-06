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В РФС сделали заявление на фоне коррупционного скандала

Дюков: уверен, что глава судей не причастен к коррупционной истории

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РИА Новости

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил уверенность в том, что глава судей Павел Каманцев не причастен к коррупционному скандалу, однако призвал дождаться итогов расследования. Его слова приводит РБК.

«Я абсолютно уверен, что как Павел Каманцев, так и Милорад Мажич (руководитель департамента судейства и инспектирования РФС) вообще не имеют никакого отношения к этой истории. Давайте дождемся завершения расследования», — заявил Дюков.

Также он отметил, что ведется работа по искоренению договорных матчей. Глава РФС привел в пример «Чайку», которая опустилась в дивизион по этой причине в 2021 году.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы.

28 ноября в связи с этим заявлением состоялось внеурочное собрание Российской премьер-лиги (РПЛ). Позднее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что настроен решительно разобраться в коррупционном скандале, который возник вокруг судейского корпуса в российском футболе.

Ранее в «Динамо» сделали заявление из-за коррупционного скандала.

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