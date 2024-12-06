Главу судей опросили в МВД по делу о коррупции

Глава экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС) Павел Каманцев был опрошен в управлении МВД по Самарской области в рамках доследственной проверки по делу о коррупции, которая проводится после заявлений губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Об этом сообщает «РБК Спорт».

Источник утверждает, что Каманцева было решено опросить в связи с его словами о коррупции во время разговора с Федорищевым. Глава судей заявил, что она существует, однако доказательства отсутствуют.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы.

28 ноября в связи с этим заявлением состоялось внеурочное собрание Российской премьер-лиги (РПЛ). Позднее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что настроен решительно разобраться в коррупционном скандале, который возник вокруг судейского корпуса в российском футболе.

Ранее в «Динамо» сделали заявление из-за коррупционного скандала.