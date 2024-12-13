Четыре российских клуба попали в топ-200 рейтинга УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте опубликовал обновленный клубный рейтинг. В топ-200 попали четыре команды из России.

Лучшей российской командой стал петербургский «Зенит» — он занял 112-е место. Московский «Спартак» стал 123-м, а «Локомотив» — 151-м. Также в числе двухсот лучших оказался «Краснодар», заняв 183-е место.

В группе лидеров изменений не оказалось: лучшим клубом мира остался английский «Манчестер Сити». Второе место занимает мадридский «Реал», а на третьей строчке находится мюнхенская «Бавария».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее на матче украинского клуба появился флаг ДНР.