На матче украинского клуба появился флаг ДНР

Болельщики испанского «Реала Сосьедад» принесли флаг Донецкой народной республики (ДНР) на матч группового этапа Лиги Европы против киевского «Динамо».

Во время празднования одного из голов несколько человек, поддерживающих испанский клуб, размахивали флагом.

Встреча завершилась разгромной победой «Реала Сосьедад» со счетом 3:0. Все три мяча были забиты в первом тайме: на 19-й минуте Микель Оярсабаль не забил пенальти, однако сумел отличиться с добивания. На 24-й минуте гол на свой счет записал суринамец Шеральдо Беккер, а на 33-й — Оярсабаль оформил дубль.

В турнирной таблице испанский клуб идет на десятом месте, набрав десять очков за шесть игр. Киевляне замыкают таблицу: у них ноль баллов и 36-я строчка.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее ФИФА назвала места проведения ближайших чемпионатов мира.