«Произносят Куни»: футболист «Рубина» сказал, как правильно произносить его фамилию

Албанский форвард казанского «Рубина» Марвин Чуни рассказал, как правильно произносить его фамилию. Его слова приводит Metaratings.

«В Албании говорят Чуни, а в Италии и Германии — Куни. Но вообще правильнее говорить Чуни», — заявил нападающий.

11 сентября Чуни стал футболистом «Рубина».

23-летний футболист перешел в «Рубин» из итальянского «Фрозиноне». Контракт с игроком рассчитан на четыре года.

Чуни провел за «Фрозиноне» 27 матчей, забив два мяча. В Германии он выступал за «Падерборн» и «Саарбрюккен».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» занимает восьмое место, набрав 26 очков за 18 встреч.

В статусе лидера первую часть чемпионата завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее экс-тренер «Спартака» назвал позиции, которые команде нужно усилить зимой.